No Tav bloccano ruspa durante lavori scavo

Momenti di tensione in Valle di Susa nei pressi del cantiere del Tav a Chiomonte (Torino). Un gruppo di No Tav ha bloccato una ruspa che, scortata dalle forze dell'ordine, era uscita dal perimetro per svolgere dei lavori di scavo. Gli attivisti si sono arrampicati sul mezzo. Attraverso i social network, i No Tav hanno chiesto ai simpatizzanti di raggiungere la Valle Clarea.