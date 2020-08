OBITUARY

Morto Romiti, "sgiafelaleun" di Agnelli

Per 24 anni braccio destro dell'Avvocato si è spento nella sua casa milanese all'età di 97 anni. Un mastino nelle trattative sindacali, bollò come "decennio della follia" quello di Novelli alla guida di Torino

È morto all’età di 97 anni nella sua casa di Milano Cesare Romiti. Figlio di un impiegato delle Poste, il manager era nato il 24 giugno del 1923 a Roma. Laureato in Economia e Commercio, ha cominciato la sua carriera nel gruppo Bomprini Parodi Delfino, giocando un ruolo chiave nella fusione con la Snia Viscosa, di cui assunse poi la guida. Nel ’70 è all’Alitalia, nel ’73 all’Italstat, nel ’74 è giunto al gruppo Fiat come direttore finanziario, scalando via via la gerarchia del gruppo. Amministratore delegato dal ’76, ha affrontato gli anni del terrorismo, la grande ripresa degli anni Ottanta, la crisi del ’93, il successo degli anni Novanta. Nel ’98 ha lasciato la carica di presidente del gruppo per diventare presidente della Rizzoli-Corriere della Sera, nel 2005 è passato alla presidenza di Impregilo, lasciata nel 2007.

Prima di andare alla Fiat e di diventare un pezzo di storia dell’industria italiana, aveva “già fatto qualcosetta. Per dire, ero già stato amministratore delegato dell’Alitalia. Lo so, l’esperienza a Torino accanto all’Avvocato (venticinque anni: e che anni!) è stata così importante che pare io abbia fatto solo quello. Ma andai alla Fiat che avevo già passato la cinquantina” (da un’intervista a Gian Antonio Stella).

“A Torino finii su consiglio di Cuccia. L’avevo conosciuto al momento della fusione con la Snia Viscosa. Personaggio affascinante. Unico. Apertissimo. Un azionista antifascista che aveva la moglie che si chiamava Idea Socialista e una cognata di nome Vittoria Proletaria. Un uomo intellettualmente interessato a tutto, che trattava coi grandi della finanza ma era pieno anche di amici di sinistra. Ricordo la curiosità con cui volle conoscere Valentino Parlato, che era amico mio. Valentino venne a Torino durante quei famosi 35 giorni di sciopero dell’80. Praticamente si era proprio trasferito a Torino. Era convinto non solo che io avrei sbattuto il grugno su quello sciopero, non solo che la Fiat ne sarebbe uscita stravolta ma che nella scia di questa vittoria operaia sarebbe arrivato proprio il comunismo. Lo volli conoscere. Per capire come mai... Ci trovammo a pranzo con Guido Rossi. Scoprii un uomo intelligentissimo”.

“Quando arrivai le impiegate Fiat non potevano vestire di rosso, non potevano portare i pantaloni, non potevano mettere le scarpe a punta... Era una enorme azienda dove tutta la contabilità era ancora fatta a mano. Dove i conti erano stati tenuti per anni e anni, così voleva Valletta, dalle segretarie. Come la leggendaria Tota Bava. Quando arrivai trovai una situazione da mettersi le mani nei capelli. Valletta era morto da sei anni lasciando una liquidità enorme: enorme. Eppure, eravamo in novembre, non c’erano in cassa neanche i soldi per le tredicesime. In sei anni avevano fatto delle cose... Il fatto è che quella è un’azienda che ha bisogno di un capo. Un capo vero. Ne avrò parlato mille volte con l’Avvocato, che ne era perfettamente cosciente: gli Agnelli sono bravissimi a regnare. Non a governare. Dissi: qui bisogna pagarle, le tredicesime. Mettiamo tutte insieme le banche con cui abbiamo a che fare e facciamoci dare i soldi. Mi ricordo il viaggio a Milano con il responsabile dei rapporti con le banche. Era affranto, inconsolabile: “Noi, la Fiat, chieder soldi, che vergogna, che vergogna...”. C’era da cambiar tutto, là dentro. E facemmo davvero la rivoluzione. La situazione era pesantissima, economicamente e politicamente. Rapporti sindacali tesissimi, infiltrazioni eversive, collegamenti diretti col terrorismo... Tanti anni dopo pare impossibile ma, a parte gli assassini terribili di Casalegno e Ghiglieno, spararono a sessanta dipendenti. Dico: sessanta dipendenti vittime di attentati! Era invivibile. Invivibile».

Nel 1976 lo scontro con Carlo De Benedetti, chiamato a guidare la Fiat e mandato via dopo tre mesi. “Più che nemico l’Ingegnere è stato un mio rivale. Dirigeva la Gilardini che poi noi comprammo in cambio di azioni Fiat. La trattativa la fece con Gianni e Umberto Agnelli, spuntando una cifra che io certo non gli avrei mai dato. Quando entrò al Lingotto pensò di poterla fare da padrone assoluto. In cento giorni voleva cambiare tutto, comandare. Ma mi accorsi che certe sue operazioni non mi convincevano”. Nell’88 un altro scontro, stavolta con Vittorio Ghidella, costretto a dimettersi da Ad di Fiat Auto. “Avevo una grande stima per Ghidella, tant’è che quando mi disse che non poteva convivere con Nicola Tufarelli alla guida dell’Auto, consigliai l’Avvocato perché scegliessimo lui. Stimavo l’uomo e la sua dedizione al lavoro. Mi colpiva quando diceva che alla sera mangiava nel gavettino, come un vecchio meccanico torinese. L’allontanamento derivò da fatti che non ho mai rivelato né intendo farlo ora”.

I rapporti con i sindacati e la sinistra furono sempre tesi, fino allo scontro finale quando nel 1980 ispirò a Carlo Callieri la famosa marcia dei quarantamila che chiuse definitivamente l'aspra stagione di conflitti. Altrettanto severo fu il suo giudizio sulla giunta di sinistra di Diego Novelli che governava Torino: “decennio della follia” fu quello dal 1975 al 1985. E il sindaco rosso non fu da meno bollando il top manager come sgiafelaleun, uno schiaffeggialeoni, per il suo carattere rude e la sua scarsa propensione alla mediazione.

Con Agnelli si diedero sempre del lei. «È vero. Un giorno, dopo qualche anno, mi disse: “Si è accorto che ci diamo ancora del lei?”. Risposi che andava bene così. Perché era un “lei” che sottintendeva una confidenza molto più intima di quella di un “tu”. Lo dico oggi, con un certo pudore: l’Avvocato con me si confidava molto. E io nel mio piccolo facevo altrettanto. Parlavamo di tutto: le famiglie, le amicizie, le donne» (da un’intervista ad Aldo Cazzullo).

Al funerale di Gianni Agnelli rimase in piedi tutto il tempo. «Perché lui in chiesa faceva così. Ricordo una domenica in cui andai a trovarlo a Villar Perosa. Mi portò a messa. La moglie con i figli erano davanti. Lui era in fondo, e rimase in piedi per l’intera funzione: “Romiti, rimanga in piedi con me”. Gliene chiesi il motivo. Rispose che aveva avuto un’educazione cattolica, e quello era il modo per dimostrare, se non la fede, la fedeltà. Restare in piedi al suo funerale era il mio modo di rendergli omaggio». (da un’intervista a Cazzullo)

Quando lasciò la Fiat incassò una liquidazione di 196 miliardi di lire. Tuttora la più alta della storia d’Italia. In più ottenne la quota in Gemina per i suoi 23 anni al timone della Fiat. E con il supporto di Cuccia e dei suoi alleati prese il controllo di Rcs (allora Hdp) e di Impregilo. Ma la sua avventura da imprenditore non ebbe grande successo.

«L’errore più grosso? Mah... Ne ho fatti talmente tanti... Una cosa di cui mi sono pentito, per esempio, è aver rinunciato per due volte di fare il presidente di Confindustria. “Ma che ci va a fare...” mi diceva l’Avvocato. Invece... Insomma, mi sono convinto che, in quegli anni, avrei potuto segnare una svolta. Si poteva incidere molto più che oggi». «La condanna per le tangenti? Quello fu il momento più amaro» è tifoso della Roma, ma a Torino ha imparato ad apprezzare i colori bianconeri: «Nella mia città, quando ci tornavo, me lo rinfacciavano, ma io me la cavavo dicendo che la Roma restava mia moglie e che la Juve era “solo” l’amante» (da un’intervista di Franco Arturi).

Sposato con Gina (venuta a mancare nel 2001): «Guardi fuori. Vede gli alberi, le colline, le torri? Ecco, la cosa più bella di tutte queste, la meraviglia del Creato, è la donna. Io ho avuto una moglie perfetta, di cui ho tanta nostalgia. Ma le donne mi sono sempre piaciute. Perché sono migliori di noi. Sanno ascoltare. Non ti tradiscono. E se proprio ti tradiscono, porterai comunque sempre dentro di te la dolcezza che ti hanno dato» (ad Aldo Cazzullo).

Estratti da I Cinquantamila di Giorgio Dell’Arti