Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, martedì 18 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3632m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: Giornata più stabile, grazie all'afflusso di correnti più asciutte da ovest. Sullo Spezzino non si esclude un temporale in avvio di giornata. Tra tardo pomeriggio e sera sarà comunque possibile qualche acquazzone sui settori alpini e appenninici. Venti in prevalenza deboli. Mare Ligure poco mosso o localmente mosso al largo e a levante.