Torino: Mazza (Pd), allagamenti? sindaca pensa a baseball

Durante il nubifragio e gli allagamenti di ieri a Torino "non un post della Sindaca uscente, una parola per chi ha avuto disagi. Non pensavo fosse possibile finire peggio di come ha iniziato". E' quanto scrive sui social Saverio Mazza, responsabile organizzativo del Pd nel capoluogo piemontese. "L'ultimo comunicato ufficiale della Città - osserva ancora Mazza - risale al 13 agosto, e sulla pagina della Sindaca si gioisce per il baseball".