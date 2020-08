Morte Romiti: Confindustria Piemonte, rese Torino area eccellenza

"Cesare Romiti è stato un protagonista dell'industria italiana. Ha guidato la Fiat in fasi diverse, dalla crisi petrolifera degli anni '70 fino al serrato confronto sindacale che ebbe nella 'marcia dei quarantamila' il suo apice. Come manager ha portato l'azienda torinese a primeggiare in Europa e si è distinto per un approccio sempre diretto e pragmatico. Oggi ci lascia un uomo che ha contribuito a rendere Torino e il Piemonte un'area di eccellenza e di riferimento per tutto il settore automotive a livello mondiale". E' quanto dichiara Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte.