Piemonte: Coldiretti, prevale il turismo di prossimità

La definisce "una svolta patriottica importante" il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo. Secondo l'analisi Coldiretti/Ixè nelle vacanze 2020 colpite dall'emergenza Covid prevale il turismo di prossimità. C'è la voglia di riscoprire i piccoli borghi e i centri minori e allo stesso tempo fioccano le visite alla ricerca della buona cucina piemontese con tour organizzati nelle cantine, nei mercati e negli agriturismi. Per Coldiretti questi dati mostrano una vittoria della rete di Campagna Amica: "In un momento in cui la mancanza quasi totale di turisti stranieri ha fatto venir meno una fetta importante della clientela particolarmente sensibile alla qualità e sostenibilità dell'alimentazione. Per il Piemonte è l'occasione di poter far apprezzare il suo grande patrimonio enogastronomico che vanta 14 Dop, 9 Igp, 18 Docg e 42 Doc: una biodiversità da preservare - continua Moncalvo -. Il cibo è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada".