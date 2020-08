Sicurezza: due denunciati da polizia a Torino

Due persone sono state denunciate dalla polizia nella notte a Torino durante un controllo straordinario in alcune aree del quartiere Barriera di Milano considerate a rischio criminalità. Un cittadino straniero è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana. Una nigeriana di 25 anni è stata trovata con una somma di oltre 20 mila euro in contanti di cui non è stata in grado di spiegare la provenienza e sarà chiamata a rispondere di ricettazione.