Incendio in casa riposo nel Cuneese, evacuati 40 ospiti

Un incendio è divampato oggi pomeriggio a Dogliani, nel Cuneese, all'interno della casa di riposo in via Ospedale. Un forte odore acre si è diffuso nella struttura assieme al fumo. Non si registrano feriti ma in via precauzionale tutti i 40 ospiti della casa di riposo sono stati evacuati in una palestra del paese. Restano da stabilire le cause del rogo, ora spento dai vigili del fuoco.