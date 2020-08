Incidenti: due motociclisti morti a Torino

Due motociclisti sono morti stamattina a Torino in altrettanti incidenti stradali. Il primo è avvenuto sulla tangenziale, all'altezza dell'uscita per La Loggia. Una moto sulla quale viaggiava una coppia si è scontrata con un'auto: l'uomo è deceduto, la donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Cto. Il secondo incidente si è verificato in corso Orbassano e ha coinvolto anche in questo caso un'auto e una moto guidata da un 50enne, che è morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dell'equipe del 118 giunta sul posto.