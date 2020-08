Moncalieri, tolleranza zero contro i vandali

Un occhio elettronico per scovare e denunciare i vandali che colpiscono i beni pubblici della città. A Moncalieri parte la linea dura contro i teppisti. Il sindaco Paolo Montagna ha annunciato che, grazie alle telecamere, la Municipale ha identificato un gruppo di ragazzini che per gioco ha sradicato una panchina. Sono stati denunciati e i genitori pagheranno i danni. Il primo cittadino dice che "bisogna educare ma anche punire i trasgressori. E' arrivato il momento della tolleranza zero".