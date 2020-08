Lega: scritte d'odio a Torino ma nessuno le cancella

"Ancora scritte d'odio e di minaccia contro la Lega che nessuno cancella dai muri di Torino. Accade nei quartieri di Santa Rita, in via Lanusei, e San Paolo, in via Martiniana, a Torino, ancora sotto le insegne di una sedicente formazione che in passato aveva rivendicato anche alcuni aberranti messaggi sulle Foibe e contro gli esuli istriani, giuliani e dalmati". A denunciarlo il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Alberto Preioni. "A Torino può capitare che qualcuno insulti e minacci il primo partito italiano - dichiara Alberto Preioni - e capita anche che l'amministrazione comunale non intervenga prontamente per cancellare questi deliri dai muri della nostra città. Del resto erano sempre stati i vandali di questa sedicente formazione a infangare la memoria di quella tragedia che furono le Foibe e l'esilio dalle terre irredenti. Confidiamo in una presa di posizione netta delle altre forze politiche di fronte a queste intimidazioni, esattamente come se insulti e minacce fossero state rivolte a partiti che non sono la Lega, e chiediamo al Comune di Torino di intervenire quanto prima per cancellare questa vergogna".