In piazza minaccia uomo con la pistola, arrestato da polizia

Con il volto coperto dalla mascherina e armato di pistola, un albanese di 31 anni ha minacciato un suo connazionale di 42 anni. Il fatto è accaduto all'una della scorsa notte, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Torino, in piazza Massaua. I due avevano litigato poche ore prima, a quanto pare per futili motivi, si erano poi divisi e l'aggressore ha aspettato sotto casa la vittima, che è riuscita a fuggire e trovare riparo dentro il portone e ha avvertito la polizia. Il trentunenne armato, con alle spalle numerosi precedenti di polizia e che risulta colpito dalla misura dell'obbligo di firma, è stato intercettato a bordo di un furgone attorno alle 2 e 50. Due agenti in borghese hanno intimato l'alt, qualificandosi, e chiedendo di spegnere il motore del mezzo. Invece l'uomo ha ingranato la marcia in direzione di uno dei due poliziotti, con l'intenzione di investirlo. L'agente a questo punto è stato costretto a sparare un colpo allo pneumatico posteriore del veicolo, fermandone la corsa. L'aggressore, che si era liberato dell'arma, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce gravi aggravate.