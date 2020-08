EMERGENZA SANITARIA

La movida mascherata

La Regione mette a disposizione dei Comuni piemontesi migliaia di mascherine per eventi all'aperto nel rispetto dell'obbligo dalle 18 alle 6 come sancito dall'ultimo decreto del Governo. Torino ne ha già richieste 30mila

Nessun alibi, neppure per chi attratto dalla movida, dimenticherà a casa la mascherina. Il Comune di Torino ne ha richiesto un primo stok di 30mila alla Regione che ne ha una dotazione proprio a disposizione degli enti locali che le possono così distribuire in occasioni di eventi all’aperto dov’è obbligatoria (così come nei luoghi di assembramento) dalle 18 alle 6 in virtù dell’ultima disposizione del Governo.

Movida in maschera, dunque. E senza eccezioni. "Durante una riunione del comitato sicurezza - spiega il vicesindaco metropolitano Marco Marocco - è emersa la disponibilità da parte della Regione di fornire quantitativi di mascherine ai Comuni che abbiano la necessità di distribuirle gratuitamente ai cittadini in occasione di manifestazioni che lascino presagire particolari assembramenti nel tardo pomeriggio, sera e ore notturne". Lo stesso Marocco ha inviato una lettera ai sindaci per invitarli a manifestare eventuali necessità. "La Citta' di Torino ne ha richieste 30mila da distribuire nelle zone di movida mentre io come vicesindaco metropolitano mi sono impegnato a raccogliere gli eventuali fabbisogni di tutti i sindaci per non trascurare gli eventi in programma sul territorio, anche nelle zone più decentrate".

I sindaci dovranno far pervenire le richieste alla Città metropolitana entro giovedì 20 agosto indicando i quantitativi necessari e per quale tipo di evento verrebbero utilizzate. Ai comuni del Torinese potrebbero presto aggiungersi anche quelli delle altre province dove, pur nelle limitazioni imposte, sono numerose le manifestazioni all’aperto e la stessa movida prosegue, seppur “mascherata”.