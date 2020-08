DEM

Festa dell'Unità in tour per Torino

Con l'emergenza sanitaria la tradizionale kermesse del Pd diventa itinerante: appuntamenti nei vari quartieri della città, per discutere di politica con l'occhio puntato alle elezioni del 2021 ma anche "l'occasione per mangiare una costina"

La Festa dell’Unità ai tempi del Covid diventa “itinerante”. A fronte dell’emergenza sanitaria, il Pd torinese ha deciso di proporre per quest’anno una nuova formula per la tradizionale kermesse politica di fine estate. Ad annunciare la “Festa de l’Unità in tour” è il segretario metropolitano Mimmo Carretta con un post sui social in cui invita a partire per la “nuova avventura. Saliamo sul nostro pulmino virtuale ben distanziati e visitiamo la nostra città, incontriamo i cittadini, raccogliamo istanze, proponiamo temi di dibattito”.

L’appuntamento per quella che viene descritta come una “festa itinerante tra i quartieri di Torino e delle città della provincia che punta a trasformare il distanziamento in prossimità, fisica e mentale tra le persone, i valori e le idee”, è come tradizione per il mese di settembre. “Un modo nuovo – scrive Carretta – di stare insieme. Mascherine, gel e distanze di un metro non limiteranno la nostra voglia di fare festa, il nostro desiderio di metterci la faccia e di confrontarci fuori da webinar e social. Perché dopo tanti mesi online – conclude –, abbiamo davvero voglia di sorriderci mangiando una costina”.