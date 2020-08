Agricoltura: Repossini nuovo direttore Coldiretti Torino

Andrea Repossini è il nuovo direttore di Coldiretti Torino. Nei giorni scorsi si è presentato al consiglio direttivo in una riunione che si è tenuta a Palazzo Svolta. Repossini, informatico, in 26 anni di attività in Coldiretti ha operato a Milano e Sondrio. "Torino - afferma - è una Federazione importante. Ce la metterò tutta per fare bene e dare le risposte giuste per le esigenze del territorio, cercando di essere sempre sul pezzo per ogni esigenza dei nostri agricoltori". Repossini succede a Michele Mellano, il quale ricorda i sette anni passati a guidare la federazione torinese come "anni incredibili: qui ho vissuto una esperienza importantissima e ringrazio tutti i dirigenti, i soci e il personale della Coldiretti di Torino per questo".