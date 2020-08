Meteo: giornata in prevalenza poco nuvolosa

A Torino oggi, giovedì 20 agosto, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4489m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa. Piemonte: un campo anticiclonico garantisce una giornata stabile e soleggiata su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria salvo qualche annuvolamento sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni. Clima tipicamente estivo con afa in nuovo aumento e valori massimi intorno 32-33 gradi in pianura. Venti in prevalenza deboli. Mare Ligure quasi calmo o poco mosso.