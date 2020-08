Caronte all'Asl To4

Dicono che… entrato papa nel conclave delle nomine sanitarie Luigi Vercellino potrebbe uscirne, almeno ancora per un po’, semplice cardinale. Le indiscrezioni sulla nomina dell’attuale direttore amministrativo dell’Asl di Alessandria a commissario dell’azienda To4 ha infatti scatenato una guerra politica e di campanili, al punto da mettere in grande difficoltà l’assessorato. A cavare d’impaccio corso Regina potrebbe essere la proposta che sarebbe maturata nelle ultime ore tra i sindaci della zona: individuare una figura dal profilo sanitario con il compito di ricucire i rapporti con le amministrazioni locali e, soprattutto, con i medici di base. Un “traghettatore”, magari vicino alla pensione, che prepari il terreno al futuro direttore generale. E il nome che sta prendendo quota è quello di Mario Traina, oggi direttore sanitario Asl Cn2 carica che in passato ha ricoperto proprio all’Asl To4.