Fornaro (Leu), responsabilità e unità istituzionale per contenere ritorno Covid

Sembra che quello che abbiamo vissuto nei primi mesi di quest'anno sia stato da molti colpevolmente dimenticato. Lo afferma di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Quei drammatici mesi sono stati invece una lezione utile per l'oggi. Per combattere il ritorno del Covid 19 servono responsabilità e unità tra tutti i livelli istituzionali. L'alternativa non può essere il liberi tutti e ognuno che interpreta a modo suo le norme e le raccomandazioni degli scienziati, anche perché l'Italia non può permettersi una nuova crisi sanitaria con conseguenze disastrose sul piano economico", aggiunge.