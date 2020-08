Aggressioni in famiglia, due arresti nel Torinese

Due arresti da parte dei carabinieri nel Torinese per vicende di maltrattamenti in famiglia. Un albanese di 36 anni è stato fermato a Forno Canavese dai militari della stazione di Barbania con l'accusa di avere aggredito con schiaffi e pugni la sua convivente. La donna, che secondo la ricostruzione sarebbe stata picchiata dopo un litigio nato da futili motivi, ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni. A Borgaro Torinese le manette sono scattate per 52enne che ha picchiato la madre che viveva con lui in via Ciriè. La donna, 74 anni, è stata presa a calci e pugni. Quando i carabinieri sono intervenuti l'uomo era nell'appartamento. L'anziana era già stata vittima delle violenze del figlio nel 2015.