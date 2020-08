Incidente sulla Torino-Milano: morta mamma, grave figlio

Una donna è morta sull'autostrada Torino-Milano, all'altezza di Santhià, mentre viaggiava a bordo di un'auto con targa svizzera insieme al resto della famiglia, in tutto cinque persone. Uno dei figli è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino, mentre il marito è stato ricoverato in codice giallo al Cto. Da quanto si apprende dal 118, l'incidente avrebbe coinvolto anche un furgone sul quale viaggiavano due persone.