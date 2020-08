Coronavirus: Piemonte; 52 contagi, la metà importati

Sono 52 i nuovi casi di positività al Coronavirus riportati oggi nel bollettino quotidiano della Regione Piemonte, la metà dei quali importati. I contagi sono 10 in più rispetto a ieri, ma con un numero di tamponi molto più elevato: 4824, rispetto ai 3299 di ieri. Non si è registrato nessun decesso, il totale delle vittime resta 4142. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri), negli altri reparti 83 (+2 rispetto). Le persone in isolamento domiciliare sono 891 (+44). I tamponi diagnostici finora processati sono 548.568, di cui 301.861 risultati negativi.