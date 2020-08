Torino: FI, primarie per scegliere candidato migliore

Forza Italia intende contribuire con le primarie, aperte a iscritti e simpatizzanti, alla scelta del candidato sindaco di Torino. "L'intesa con gli alleati del centrodestra prevede che spetti alla Lega indicare il nome - spiega all'Ansa il coordinatore cittadino di Forza Italia, Marco Fontana -. Sappiamo che sarà espressione della gente del fare, non un politico di professione; per questo crediamo che nessuno meglio di Forza Italia possa contribuire a individuare il profilo più adatto". La consultazione si terrà tra settembre e ottobre e sarà online, "ma prevediamo anche di allestire alcuni seggi-gazebo - prosegue l'esponente azzurro - qualora le misure per il contenimento del Coronavirus lo consentano". L'obiettivo è quello di arrivare al tavolo del centrodestra, in autunno, con una rosa di nomi da sottoporre agli alleati. "Alcune persone si sono già rese disponibili - rivela Fontana - altre le incontreremo dopo le ferie", ma il profilo è già stato tracciato: "pensiamo a professionisti e imprenditori che intendano la politica come restituzione alla società di qualcosa, non come occasione di prendere per se stessi". Stesso discorso vale per la composizione delle liste: "Tempo da perdere con i percorsi personali non ne abbiamo più - sottolinea Fontana -: guarderemo solo curriculum, competenze, professionalità di chi intende mettersi al servizio della città per cambiarla davvero. E' un dovere che abbiamo, soprattutto ora che ci confrontiamo con i problemi della pandemia. La voglia di voltar pagina dei torinesi, dopo il fallimento del Movimento 5 Stelle che ha di fatto conservato il sistema Torino alimentato per trent'anni dal centrosinistra, è immutata. Solo il centrodestra, che non ha mai amministrato il capoluogo piemontese, può farlo davvero".

La scelta del candidato sindaco va di pari passo con l'elaborazione di un programma con cui Forza Italia intende "rilanciare davvero Torino". "Come segretario cittadino sono impegnato in una profonda riorganizzazione del partito che, oltre al rinnovamento della classe dirigente già iniziato con le ultime elezioni politiche e regionali, passa dalla ricostituzione dei dipartimenti tematici - osserva Fontana -. E' attraverso il coinvolgimento degli esperti di ciascun settore che vogliamo costruire un programma forte e credibile. La città non deve più vergognarsi della sua vocazione, la manifattura. Il modello basato solo sui servizi, teorizzato dal centrosinistra e proseguito dal Movimento 5 Stelle, è fallito. Servono politiche industriali efficaci, serve puntare su formazione e capitale umano. Università e Politecnico sono eccellenze che occorre mettere in stretto contatto con le aziende del territorio, sul modello tedesco, per attrarre giovani dal resto d'Italia e d'Europa. Perché più giovani vuol dire più innovazione e skill elevati, allora sì che un modello terziario può essere vincente". "Prendere più voti dell'ultima volta" non è l'unico scopo di Forza Italia, che da Torino vuole "iniziare un percorso per tornare a essere la 'guglia' del centrodestra con risposte concrete alle esigenze dei cittadini", conclude Fontana, che lancia un messaggio a quanti immaginano l'elettorato di centrodestra come terra di conquista: "Molti elettori di centrodestra sono già rimasti scottati dalle sirene dell'Appendino, questa volta la colazione si presenterà compatta e non avranno quindi dubbi su chi votare".