Unito taglia tasse, a settembre 900 posti all'aperto

L'Università di Torino estende la no Tax area fino a 20 mila euro, rimodula le "in modo più vantaggioso le fasce di contribuzione e mette a disposizione degli studenti un simulatore per il calcolo di tasse e contributi. Sono le principali novità per l'anno accademico 2002/2021 con lezioni "il più possibile in presenza e quando necessarie a distanza". Lo studio a distanza è sostenuto da una squadra di tutor specializzati, da settembre gli esami si potranno sostenere in presenza. Fino al 30 settembre 900 posti all'aperto per le lezioni, in 7 Punti verdi della Città, dove verrà sperimentato il "Campus universitario diffuso", in collaborazione con Città di Torino ed Edisu. Inoltre, l'ateneo ha acquisito altri 700 titoli di manuali e testi in formato e-book. "Assicurare il massimo di inclusività possibile - sottolinea il rettore Stefano Geuna - è un obiettivo prioritario per il nostro Ateneo. Non lasciare indietro nessuno di fronte alle difficolta' e' un dovere morale per un'istituzione come l'Università. Con questa idea, UniTo ha predisposto un piano straordinario di riduzione della contribuzione per sostenere le studentesse e gli studenti nel percorso formativo, nonostante le implicazioni economiche e sociali della pandemia da Covid-19. Oggi è più che mai importante che nessuno sia indotto a rinunciare o ad interrompere un percorso di formazione. L'opportunità di intraprendere e di completare il processo formativo - prosegue Geuna - deve essere un investimento sostenibile e alla portata di tutti. Per questo è parte della responsabilità sociale dell'Università contribuire affinché l'attuale contingenza pandemica non pregiudichi le legittime aspettative di vita delle giovani generazioni".