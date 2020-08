Dal sindaco dopo atto vandalico, 14enne risarcirà con lavoro

Grazie alle telecamere di sorveglianza sono stati identificati due 14enni italiani che avevano distrutto una panchina nei giardini di via Negri a Moncalieri (Torino). I due minorenni sono stati denunciati dalla polizia municipale per la "bravata" e le loro famiglie dovranno ripagare i danni. Uno dei due 14enni è stato ricevuto ieri dal sindaco Paolo Montagna, che ha raccontato l'incontro sul suo profilo Facebook: "Ho apprezzato il suo coraggio e la disponibilità a mettersi in discussione. Non tutti lo hanno fatto, in passato". "Lui - aggiunge il sindaco - mi ha detto di essersi accorto di aver fatto un grave errore e i suoi occhi, come i suoi gesti, me lo hanno confermato. Ha subito la punizione dei genitori e mi ha chiesto di partecipare ad uno dei prossimi appuntamenti, come Piazza Ragazzabile, in cui i più giovani si prendono cura della comunità, dei giardini, delle panchine, delle aiuole". "Un modo per risarcire, ma soprattutto per riflettere e per toccare con mano quanto impegno ci voglia per occuparsi del decoro della città", conclude Montagna.