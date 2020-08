LE REGOLE DEL GIOCO

Un No al referendum del Vaffa

La riduzione del numero di parlamentari non è un tabù ma così è mera propaganda populista. Un ulteriore colpo alla democrazia rappresentativa. E una parte del Piemonte rischia di non avere eletti. Vinceranno i Sì "di pancia". Intervista al costituzionalista Cavino

La riduzione dei parlamentari non è in sé un rischio, "ma sta in come si attua. Fatto così, senza un disegno complessivo, il taglio del numero di deputati e senatori crea una svalutazione del ruolo del Parlamento che invece è centrale. La preoccupazione è che questo sia il primo passo per una successiva ulteriore svalutazione del Parlamento che può passare per strumenti di democrazia diretta alternativi a quella rappresentativa”. A un mese dal referendum che, senza la necessità di un quorum (ovvero sarà valido qualsiasi sarà la partecipazione al voto), dovrà confermare o meno la legge con la quale si riduce da 630 a 400 i deputati e da 315 a 200 i senatori, a fronte di una maggioranza schiacciante con cui è stato approvato il testo emerge in più di un partito, incominciando dal Pd, la frattura di un fonte che così compatto non è e una distanza tra le indicazioni dei vertici e il sentire di quella che un tempo si sarebbe chiamata la base.

Questo è solo uno degli aspetti di una competizione referendaria che parte con l’evidente vantaggio per il Sì, ma che potrebbe riservare sorprese visti i presupposti su cui si fonda, o che comunque emergono con maggiore forza: essere il cavallo di battaglia (uno dei pochi rimasti) dei Cinquestelle e far leva su un non nascosto populismo e un diffuso sentimento anti-casta. Meno evidente, ma certo non meno rilevante quel rischio dell’inizio di una progressiva svalutazione del ruolo del Parlamento paventato dal costituzionalista Massimo Cavino, accademico non certo ascrivibile alla sinistra ma che al referendum del 2016 proposto da Matteo Renzi (e al quale costò Palazzo Chigi) si schierò motivatamente per il Sì e oggi spiega, invece, perché pur prevedendo una vittoria del fronte favorevole voterà No.

Professor Cavino, oltre che i sondaggi cosa le fa immaginare una vittoria schiacciante per il Sì? Quale la ragione di un successo previsto per chi propugna da tempo lo sfoltimento di deputati e senatori?

«Come non potrebbe raccogliere una grande maggioranza di consensi un quesito che chiede agli italiani se vogliono ridurre i parlamentari. Noi siamo un popolo che guarda l’Isola dei famosi, vogliamo che i potenti soffrano. Battute a parte, è talmente facile portare a casa un risultato di questo tipo anche perché l’argomento di pancia è immediato: sono troppi, guadagnano tanto e lavorano poco. Il resto non conta».

Il resto sono le conseguenze che lei prefigura, quell’ulteriore delegittimazione del Parlamento che, però, può far comodo a qualcuno?

«Questa riforma rientra in un disegno molto più ampio che era quello del primo di contratto di governo Lega-M5s. Questa riduzione si inserisce in un progetto di ridimensionamento della democrazia rappresentativa, concepito nel primo governo essenzialmente dai Cinquestelle, perché la Lega non è mai stata poi così calda sul tema. E quel contratto era fin dall’origine ispirato al populismo e al trasformismo che consente al M5s di governare oggi col Pd».

Lo stesso Pd che dopo aver votato più volte contro la riduzione dei parlamentari adesso è schierato per il Sì, convertendosi per non irritare l'alleato.

«L’aspetto politico che più emerge negativamente da questa situazione è davvero la posizione deprimente del Partito democratico».

Eppure in quel partito dove sono a favore del taglio anche riformisti storici come Enrico Morando perchè, come spiegano, non vogliono lasciare giocare la partita e incassare il risultato solo ai populisti, c’è pure una vasta parte dell’elettorato e della militanza che annuncia il voto contrario. Un cortocircuito?

«Proprio così. Ho alcuni amici nel Pd, come il collega Marco Plutino che ha messo in piedi il fronte del No. Nicola Zingaretti ha deciso di schierare il partito per il Sì, senza alcun tipo di consultazione: inevitabile la distanza tra dirigenza e militanti, anche importanti. Questa è una manovra populista, vedo difficile riuscire a sostenere il contrario o attenuarne il significato in tale senso».

Professore lei sostiene che non sarebbe una iattura abbassare il numero di onorevole e senatori, se però lo si fa con una riforma organica che, invece, manca. A questo punto quali sono le basi su cui si dovrebbe reggere, comunque, il taglio?

«Dal punto di vista degli argomenti a favore del Sì devo dire che ne vedo davvero pochi. Il contenimento della spesa è risibile. Per quanto riguarda il funzionamento delle Camere non è certamente quello uno dei punti rilevanti. In questo momento abbiamo 630 deputati e 315 senatori che fanno le stesse cose, un bicameralismo perfetto. L’efficienza non dipende dalla questione numerica. Semmai per rendere più efficienti i lavori si potrebbe abbandonare il bicameralismo perfetto».

Ci aveva provato Renzi nel referendum al quale lei, stupendo tutti, annunciò che avrebbe votato a favore, spiegandone le ragioni.

«Quella è stata un’occasione persa per rendere più efficiente il parlamento. Allora, quando dicevo che avrei votato Sì al referendum mi obiettavano che non avrei potuto avallare una riforma che modificava così tante parti della Costituzione. Adesso ci fanno votare per una riforma di soli tre articoli, due dei quali hanno però un impatto molto significativo sulla Costituzione e nessuno ha nulla da obiettare. In quel caso, però, c’era un disegno organico. Oggi non c’è. E questo è l’aspetto preoccupante».

Però il messaggio è chiaro e arriva diretto.

«Diretto alla pancia, come si conviene a una mossa propagandistica e populista. Senza rappresentare e valutare gli effetti. O forse, da parte di qualcuno, lavorando proprio per ottenerli».

In ballo c’è la questione della rappresentanza. Lei è tra coloro che temono che alcuni territori ne rimarranno privi?

«Certamente, questa riduzione avrà impatti molto importanti. Alcuni territori non esprimeranno più rappresentanza parlamentare. Non è scontato che ci sia il parlamentare di Biella, per fare un esempio. Per restare nella nostra regione, alcune aree del Piemonte non saranno sicure di poter avere un loro eletto. E poi c’è la questione dell’elezione del Presidente della Repubblica: diminuendo il numero di deputati e senatori, ma lasciando inalterato quello dei rappresentanti delle Regioni si avrà uno squilibrio».

C’è chi a questa osservazione obietta facendo esempi di nazioni europee il cui rapporto elettori-parlamentari è assai più elevato.

«Il nostro è un Paese plurale e complesso da tanti punti di vista, la rappresentanza che può essere assicurata a un francese è molto diversa da quella che può chiedere un italiano. Nel nostro Paese l’attuale numero dei parlamentari ha garantito la rappresentanza di questa complessità. Dopodiché si può anche decidere che la complessità vada ridotta».

Quindi lei non è pregiudizialmente contrario ad abbassare il numero dei parlamentari, ma contesta il modo con cui viene fatto, è così?

«Intanto diciamo una cosa: abbiamo una Costituzione costruita sulla centralità del Parlamento e quello che vedo in questa modifica è un attacco a questa centralità fatto senza riflettere a tutto ciò che c’è intorno. È come buttare giù una parete per fare una stanza più funzionale, senza sapere che quel muro è portante. Non mi pare una delle idee migliori».

Però l’idea della stanza grande piace e in tanti sono pronti a buttare giù il muro.

«Quando si pongono delle alternative facili, il popolo sceglie Barabba».

Diceva della non sua preconcetta avversità a ridurre i membri del Parlamento.

«È così. Non lo sono tout court, ma lo sono per come viene inserita questa riforma nell’impianto costituzionale e per le conseguenze che ne scaturiranno. Ma capisco che sia più semplice dire: “mandiamone a casa un po'”. Del resto la matrice di tutta questa vicenda è un vaffa e questo è il risultato del vaffa».