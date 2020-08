Coronavirus: No Tav, annullato festival Alta Felicità

Il festival "Alta Felicità", rassegna musicale e culturale in programma in Valle di Susa su impulso del movimento No Tav, chiude per Coronavirus. E' quanto annunciano gli organizzatori. "Ci abbiamo sperato e provato fino all'ultimo, ma visto l'attuale innalzamento della curva dei contagi, con il conseguente nuovo decreto governativo di Ferragosto, abbiamo deciso di sospendere ed annullare l'edizione 2020". La rassegna, a differenza degli anni scorsi, era stata articolata in una serie di appuntamenti in alcuni fine settimana. "Chi ci conosce e ha partecipato alle edizioni precedenti - sottolinea una nota diffusa sul web - sa che non è stata una scelta presa a cuor leggero". La scelta è stata "dettata innanzitutto dal senso di autotutela e di responsabilità in un momento molto delicato".