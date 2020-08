Attacco di lupi in Valle Susa, 29 pecore uccise

Un attacco da parte di lupi ha provocato la morte di 29 pecore nel territorio del Comune di Mompantero (Torino), sulle pendici del Rocciamelone in Valle di Susa. Un'altra trentina risultano disperse. Lo comunica l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie. Il veterinario dell'Asl ha certificato sia il numero dei capi sia la causa. Il gregge era dell'Alpe Arcella. Nonostante la presenza di due cani di guardiania, i lupi, probabilmente in branco, sono riusciti a spaventare le pecore e fare in modo che rompessero la recinzione. Uno dei cani presenta ferite sul muso; dell'altro si sono perse le tracce ma è possibile che, data la sua indole protettiva, si trovi insieme alle pecore fuggite sulle rocce più alte e, come già accaduto in passato, faccia ritorno nei prossimi giorni.