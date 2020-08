Lavori per 22,5 milioni sulla statale 34 del Lago Maggiore

E' previsto in autunno l'appalto dei lavori per 22,5 milioni sulla statale 34 del Lago Maggiore, nel Vco. Si tratta di interventi di messa in sicurezza dei pendii che sovrastano l'asse viario che collega il Verbano al Canton Ticino (Svizzera), una strada percorsa da migliaia di turisti e, ogni giorno, dai lavoratori frontalieri. Il denaro proviene da fondi Cipe assegnati alla Regione, che vanno ad aggiungersi a quelli stanziati da Anas. Ora, per garantire più celerità alle procedure, la giunta Cirio ha delegato il Comune di Verbania l'attuazione dei 18 interventi. Il sindaco, Silvia Marchionini, annuncia che "porterà in Consiglio comunale entro fine settembre l'inserimento nel Piano triennale delle opere per questo intervento".