Sicurezza: controlli carabinieri, un arresto e tre denunce

Un arresto e tre denunce nel corso dei controlli operati dai carabinieri della compagnia di Venaria nella settimana di Ferragosto. Alle operazioni hanno preso parte anche i militari del Nas e del primo nucleo elicotteri di Volpiano. A Caselle un 28enne residente in città è stato arrestato, nel corso di un controllo in auto, per detenzione di droga: in tasca aveva 26 grammi di "amnesia" (un mix di droghe composto da marijuana ed eroina). Un altro automobilista è stato denunciato perché trovato in possesso di un cellulare rubato. A Borgaro Torinese, un uomo e una donna di 31 e 23 anni sono stati denunciati perché in auto avevano nascosto un machete e un coltello. A Ciriè, un operaio italiano di 30 anni è stato controllato dai carabinieri mentre camminava in strada: in tasca nascondeva una piccola quantità di marijuana ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga. A Venaria i carabinieri del Nas hanno controllato diversi bar e pizzerie. Elevate multe per 3500 euro per alcune problematiche di carattere sanitario.