Elezioni: nessuna lista per amministrative Caravino

Resterà senza sindaco il Comune di Caravino (Torino), piccolo centro alle porte di Ivrea noto per il Castello di Masino. Nessuna lista è stata presentata in municipio entro il termine delle ore 12 fissato per oggi in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre. A questo punto il prefetto di Torino dovrà nominare un commissario che amministrerà il Comune fino alla prossima tornata elettorale, in programma nella primavera del prossimo anno.