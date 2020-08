Coronavirus: 41 nuovi positivi in Piemonte, 23 sono importati

Sono 41, di cui 28 asintomatici e 23 "importati", i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte. Il totale dall'inizio dell'epidemia sale a quota 32. 301. L'Unità di crisi ha comunicato un decesso avvenuto nei giorni scorsi e in seguito collegato al Covid-19. Per oggi non ci sono state segnalazioni. I casi di morte complessivi sono 4.143. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva (quattro) è invariato rispetto a ieri; i ricoveri in terapia non intensiva scendono invece di quattro unità (e sono dunque ottanta). Le persone in isolamento domiciliare sono 947. I tamponi diagnostici finora processati sono 555.594.