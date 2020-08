Torino: Napoli (FI), primarie? Chiacchiere da bar

"L'idea delle primarie lanciata da Marco Fontana è sicuramente un'opinione personale poiché in Forza Italia non se ne è mai parlato. A meno che quattro chiacchiere al bar non abbiano lo stesso valore di una riunione degli organi di partito". E' quanto afferma Osvaldo Napoli, deputato e consigliere comunale di Forza Italia a Torino, in merito alla proposta lanciata dal coordinatore cittadino, Marco Fontana, in vista delle elezioni amministrative del 2021 nel capoluogo piemontese. "Se il centrodestra - dice Napoli - è alla ricerca, come da mesi suggerisco, di un autorevole candidato sindaco espressione della società torinese, lo strumento delle primarie e dei gazebo è sicuramente quello più sbagliato. In questo senso, ben comprendo le perplessità del coordinatore provinciale della Lega, Alessandro Benvenuto, sulle primarie che rischiano di generare confusione e di aggiungere incertezza a incertezza. Personalmente non mi entusiasma l'idea di inseguire, dodici anni dopo, le primarie tanto care al Pd: sono lo strumento prediletto dalla partitocrazia per perpetuare se stessa". "Immaginare personaggi come un imprenditore di successo quale Paolo Damilano o della statura di Mattioli o di Fagioli sottoporsi al giudizio delle primarie - aggiunge Napoli - significa essere davvero un po' ingenui. Si apra piuttosto un confronto fra i partiti del centrodestra per selezionare i nomi che possono sembrare più adeguati per parlare a un elettorato più ampio del perimetro del centrodestra, che è poi il segreto più antico per vincere le elezioni".