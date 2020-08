Tav: manifestazione No Tav oggi al cantiere

E' prevista per le 16 di questo pomeriggio una manifestazione dei No Tav in Val di Susa. Dal presidio dei Mulini gli oppositori della Torino-Lione raggiungeranno il cantiere di Chiomonte per quella che definiscono "una domenica pomeriggio di socialità e arte ai cancelli del cantiere". Intenzione dei manifestanti, a quanto si apprende, è quella di disegnare e colorare le recinzioni.