Rapina davanti ai carabinieri, due uomini arrestati

I carabinieri della Stazione Torino Barriera di Milano hanno arrestato, con l'accusa di rapina e lesioni personali due marocchini che venerdì sera, per strada in via Cigna, hanno aggredito un connazionale con calci e pugni per rubargli un cellulare e 30 euro. I due uomini, di 20 e 43 anni, con alle spalle precedenti penali, nonostante si fossero accorti della presenza dei militari hanno continuato a picchiare la vittima che è stata soccorsa e trasportata all'Ospedale Maria Vittoria.