Torino: domani ripartono le strisce blu, ancora sospesa la Ztl

Finisce lo stop delle strisce blu. Da domani riprende il pagamento dei parcheggi in tutta la città. La Ztl invece rimarrà ancora sospesa fino al 2 ottobre in attesa delle modifiche studiate da Palazzo Civico per l'ingresso con i mezzi privati in centro. Rimane comunque attiva la Ztl trasporto pubblico, pedonale e area romana.