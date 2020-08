Coronavirus: Piemonte; 42 nuovi contagi, 32 asintomatici

Un ricoverato in piu' in terapia intensiva, due in meno negli altri reparti, 42 nuovi contagi contro il +41 di ieri. I dati sul Coronavirus diffusi oggi dalla Regione Piemonte ricalcano quelli di ieri. Il numero dei guariti sale di 13 - in tutto sono 26066 - mentre altri 533 sono considerati in via di guarigione. Non sono stati registrati altri decessi e dei 42 contagiati 32 sono casi asintomatici, 24 su 42 importati. I ricoverati in terapia intensiva sono 5, negli altri reparti 78. Le persone in isolamento domiciliare sono 978 I tamponi diagnostici finora processati sono 558.919 di cui 309.104 risultati negativi.