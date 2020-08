M5s: Sganga, irresponsabile non coinvolgere territori

La capogruppo M5s a Palazzo Civico, Valentina Sganga, è "scettica su un ipotetico tavolo nazionale per le alleanze locali". Lo ribadisce su Facebook in un post nel quale avvisa i "colleghi a Roma che portarlo avanti senza un coinvolgimento diretto dei territori interessati sarebbe irresponsabile e folle. Se è vero che i risultati locali hanno ricadute nazionali - precisa - è altrettanto vero che solo chi conosce a fondo quelle realtà puo' massimizzare le possibilità di successo. Pertanto - sollecita - il primo confronto si faccia a Torino, già a settembre e possibilmente tutti insieme: parlamentari, regionali, comunali e la base attivisti". "Prima gli obiettivi, poi pensiamo al resto", riafferma la capogruppo pentastellata che concorda con Luigi Di Maio sulla "necessità di far crescere una classe di amministratori locali del M5s. E' vero per due ragioni - spiega -: perché dove amministriamo abbiamo dato prova di buon governo e perché le amministrazioni locali sono una palestra fondamentale per chi si approccia alla politica. E' lì - conclude - che la politica si tocca con mano, che si impara che il buon governo non è fare man bassa di selfie e like ma spendersi per la propria comunità, senza tornaconto, anzi il più delle volte con sacrifici personali notevoli".