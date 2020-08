Marin mobilita la Regione

Dicono che… Valter Marin sia piuttosto agitato. Il consigliere regionale della Lega è molto impegnato nelle elezioni di Sestriere, comune olimpico che ha guidato per due mandati fino all’ingresso a Palazzo Lascaris quando ha lasciato la fascia al suo vice. Ed è proprio Gianni Poncet che il 20 e 21 settembre prossimi corre per succedergli a non farlo dormire tranquillo. A detta dei rumors lo sfidante Andrea Colarelli, che è stato primo cittadino durante i Giochi invernali 2006, sarebbe in grande spolvero. Da qui la chiamata alle armi di mezza Regione, con assessori e dirigenti costretti a salire al Colle per assecondare i piani di potere locale di Marin. “Una presenza molto scorretta”, tuonano avversari e persino qualche politico di centrodestra: “un modo improprio di usare la Regione nella competizione elettorale”. Se ne parlerà in Consiglio regionale.