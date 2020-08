Torino: Verdi-Ev, centrosinistra ci inviti al tavolo

"A settembre ci auguriamo di essere invitati al tavolo del centrosinistra. In quel momento esprimeremo la nostra posizione: noi di Verdi-Europa Verde Torino crediamo che la nostra città meriti discontinuità, e che siano più che legittime le primarie per poter dare la possibilità ai cittadini di scegliere liberamente il proprio primo cittadino. Ci auguriamo che le altre forze politiche sostengano la nostra visione. In caso contrario valuteremo una candidatura autonoma". E' quanto dichiarano l co-portavoce regionale dei Verdi-Europa Verde Piemonte, Tiziana Mossa, e i co-Commissari dei Verdi-Europa Verde della provincia di Torino, Angela Plaku e Antonio Fiore, in merito alle elezioni comunali del 2021. "Troviamo importante - aggiungono - che i cittadini votino il partito che più li rappresenta attraverso temi condivisibili e alla portata di tutti: non è populismo, è solo buon senso".