Torino: Mazza (Pd), destino Appendino non ci riguarda

"Se qualcuno pensa che Chiara Appendino sia 'l'agnello del sacrificio' per convincere il Pd ad imbarcarsi gente che associava il Pd alla trattativa Stato-Mafia e a tutto il malaffare e che gridava 'Onestà' quattro anni fa o quant'altro, perché questo poi rimane, secondo me fa un errore grossolano. Non è il destino della sindaca uscente che ci deve riguardare, sia se non si dovesse candidare, sia se decidesse di riprovarci". E' quanto scrive sui social Saverio Mazza, responsabile organizzativo del Pd a Torino, in merito alle elezioni comunali del 2021.