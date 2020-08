Nomadi: Montaruli (FdI), Appendino beffata dai rom

"In un momento di grave difficoltà economica il Comune di Torino ha regalato mille euro a oltre 99 famiglie rom perché si allontanassero dal campo nomadi di via Germagnano e smettessero di essere abusivi. Peccato che alcuni beneficiari avrebbero creato un nuovo insediamento a pochi passi. Questa è l'ennesima vergogna targata Chiara Appendino". E' quanto dichiara Augusta Montaruli, parlamentare FdI. "Lo spreco del Comune - afferma - sa di danno erariale da circa 100 mila euro e chiederemo alle autorità competenti di accertarlo. Era ovvio infatti che il Comune sarebbe stato beffato. Noi l'avevamo previsto e denunciato fin dal primo giorno". Montaruli annuncia che sarà presentata "una interrogazione in parlamento per chiedere che si proceda immediatamente allo sgombero di ogni nuovo insediamento".