Morto sindaco di Bruzolo, Richiero

È morto questa notte, a 75 anni, Mario Richiero, sindaco di Bruzolo, piccolo centro di 1.500 anime in Valsusa. Ex dipendente comunale, era stato sindaco per due mandati, poi vice, infine di nuovo primo cittadino. Di fatto si è dedicato all’amministrazione pubblica per quasi vent’anni.