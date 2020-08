Sanità: giudice, Asl consegni file audio 118 a parenti vittima

Una Asl di Torino dovrà consegnare i file audio delle chiamate di emergenza al 118 fatte dal marito di una donna deceduta a Torino dopo un malore. Lo ha deciso il tribunale del capoluogo piemontese accogliendo una richiesta presentata dal legale della famiglia, l'avvocato Gabriele Chiarini. Il decreto ingiuntivo, firmato dal giudice Ivana Peila, riguarda anche la copia del registro delle chiamate. Il decesso è avvenuto il 28 febbraio 2013. Il marito aveva chiamato più volte il 118. Nei mesi scorsi, per valutare se ci sono i presupposti per un'azione legale per responsabilità sanitaria (come un ritardo nell'arrivo dell'ambulanza), aveva chiesto i documenti relativi all'intervento di soccorso, ottenendo prima un rifiuto e poi un accoglimento "parziale". L'avvocato Chiarini ha osservato che i file audio sono indispensabili per accertare i fatti e il giudice gli ha dato ragione, disponendo anche la consegna di quelle riguardanti le conversazioni tra equipaggio, centrale operativa e strutture sanitarie. "Il messaggio più importante che possiamo trarre da questa vicenda - commenta il legale - è un monito di correttezza rivolto a tutte le strutture sanitarie e in particolar modo quelle pubbliche, che devono contribuire al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione. Solo attraverso un dialogo leale e costruttivo tra tutti gli operatori coinvolti sarà possibile garantire un equilibrio sostenibile in un campo tanto delicato qual è quello della responsabilità sanitaria, gettando le basi per una nuova 'alleanza terapeutica' tra medico e paziente".