Maltempo: Fornaro (LeU), priorità investimenti in prevenzione

Ricordando il sopralluogo di domani dei tecnici della Protezione Civile nazionale ad Alessandria per la verifica dei danni causati dal maltempo dell'1 e 2 agosto, l'on. alessandrino Federico Fornaro, capogruppo LeU alla Camera, fa una riflessione sui danni di ieri nel Veronese. "Ciò che è successo deve spingere tutti ad accettare l'idea che i cambiamenti climatici siano una realtà e si debba investire in prevenzione e per ridurre i fattori di inquinamento che sono all'origine di questa crescente violenza meteorologica". Il sopralluogo di domani è un passaggio obbligato per la dichiarazione dello stato di emergenza, il cui iter è in corso. Il Governo ha già destinato 3,7 milioni di euro, di cui 2,950 al Comune di Alessandria e la restante parte alla Provincia per riparare i danni e mettere in sicurezza gli edifici scolastici.