Coronavirus: Novara, avviati test sierologici personale scuole

È iniziato all'Asl Novara il programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del Covid-19 rivolto al personale docente e non docente operante nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private. I medici di medicina generale da questa mattina eseguono nei propri ambulatori lo screening ai propri pazienti che fanno parte del personale delle scuole pubbliche statali che: i nominativi verranno segnalati dal Ministero. L'Asl eseguirà, a partire da mercoledì presso le proprie sedi, i test agli operatori scolastici delle scuole non statali o a coloro il cui il medico di medicina generale non effettua il test sierologico: non e' necessario prenotare