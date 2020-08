Tatuaggio SS: Fregolent, sovranisti conoscono chi candidano?

"Quello di Valenza, in provincia di Alessandria, è soltanto l'ultimo caso di un esponente delle destre che inneggia palesemente a simboli nazisti o fascisti. E per l'ennesima volta i partiti di appartenenza sminuiscono la situazione o credono di poter risolvere il caso con una semplice sospensione del personaggio in questione". Lo afferma Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, commentando il caso della candidata al consiglio comunale di Valenza che ha avuto un tatuaggio con il simbolo delle SS sul collo. "I problemi sono due: - prosegue Fregolent - o populisti e sovranisti sono disposti a tutto pur di raccattare qualche voto in più o la scelta della loro classe dirigente avviene senza alcuna selezione. Francamente non so quale delle due sia il peggiore".