Castelli, sgombero via Germagnano grande risultato

"Finalmente possiamo dire che il campo rom di via Germagnano a Torino è ufficialmente chiuso. Dopo l'ex Moi del Lingotto e il campo nomadi di Corso Tazzoli, un altro grande risultato. Era uno dei punti del programma 5 Stelle con il quale ci siamo presentati alle elezioni del Comune di Torino e possiamo dire, con orgoglio, di aver mantenuto la promessa". E' quanto scrive su Facebook il viceministro dell'economia, Laura Castelli, torinese. "A partire dal 2004 - osserva - sono state tantissime le segnalazioni di parte dei cittadini per le situazioni di disordine che si venivano a creare. Serviva un intervento deciso, e ordinato, senza grandi proclami, ma fatto di azioni concrete, senza inneggiare alle ruspe come ha sempre fatto qualcuno. Un lavoro costante, fatto nei modi e nei tempi giusti, per risolvere una situazione che si trascinava ormai da anni. Se oggi siamo qui a parlare di risultato storico lo dobbiamo alla sindaca Chiara Appendino, agli assessori, i consiglieri, le forze dell'ordine e ai nostri attivisti che si sono spesi sul territorio. Abbiamo dimostrato che le cose non si cambiano con gli slogan o con le ruspe, ma con il lavoro, giorno dopo giorno. Un altro risultato che si aggiunge ai tanti già portati a casa. Questi sono i fatti".