Incidenti stradali: tre feriti su Torino-Pinerolo

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Torino-Pinerolo all'altezza di Airasca. Il più grave è un giovane argentino che viaggiava su una Fiat Punto insieme alla fidanzata italiana. Ferito - in modo non grave - il conducente di una Fiat Idea. Tutti sono stati portati in ospedale a Pinerolo. La polizia stradale sta svolgendo accertamenti. Per estrarre i tre dall'abitacolo delle vetture è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.