Referendum: Marello (Pd), meglio pochi ma buoni, voto Sì

Annuncia il suo Sì al referendum sul taglio dei parlamentari Maurizo Marello, consigliere regionale del Pd in Piemonte. "Novecentoquarantacinque fra deputati e senatori - spiega - mi sembrano troppi. Lo pensiamo e diciamo, quasi tutti, da anni. Lo hanno scritto nei lavori parlamentari le commissioni bicamerali che dall'inizio degli anni Ottanta si sono succedute per tentare, invano, di riformare le Istituzioni del nostro paese. Troppi in rapporto alla popolazione, troppi per avere delle Camere efficienti, troppi rispetto alle competenze statali che nel tempo si sono ridotte in favore della legislazione regionale e di quella comunitaria europea. Troppi per un quadro sociale, economico e tecnologico profondamente mutato negli anni". "Non vedo i pericoli per la democrazia paventati dai sostenitori del no", aggiunge Marello, il quale osserva che "i partiti che hanno votato la riforma (quasi tutti) si sono impegnati" a "rivedere i collegi elettorali in modo da non penalizzare i territori meno popolosi". "Insomma - è la conclusione - 'pochi (si fa per dire) ma bun', come recita l'antico adagio piemontese".