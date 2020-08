Discoteche: Cirio porterà caso a conferenza Stato-Regioni

Il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, ha incontrato questa mattina Tiziano Tanzarella, il titolare della discoteca "Trocadero" di Domodossola che si e' incatenato alla sua consolle per protestare contro la chiusura dei locali da ballo decisa dal governo. Nel corso dell'incontro, Preioni ha avuto un confronto telefonico con il governatore Alberto Cirio, che si è detto disponibile - riferisce lo stesso Preioni - a portare le istanze dei gestori all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni così da immaginare forme di sostegno per queste attività costrette alla serrata. "Sono i paradossi di un Paese che chiude le discoteche ma che spalanca i porti a un'immigrazione incontrollata e tollera qualunque tipo di assembramento, arrivando persino ad autorizzare la festa del Pd - sottolinea il presidente Preioni -, un'Italia che ha continuamente bisogno di capri espiatori per giustificare lo stato di emergenza sanitaria imposto dal governo: prima erano i runner che correvano in solitudine nei parchi, ora sono i giovani e i titolari dei locali che offrono loro un divertimento sano e controllato''.